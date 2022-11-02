Украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов: трупами усеяна вся лесополоса
Военные отметили, что телами оккупантов усеяна лесополоса (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов выполнения задач.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.
«И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле», — говорится в сообщении.
По данным украинского Генштаба, за прошедшие сутки в Украине уничтожили около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 73 270 своих военных.