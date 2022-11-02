Украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов: трупами усеяна вся лесополоса 2 ноября, 10:39 Военные отметили, что телами оккупантов усеяна лесополоса (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов выполнения задач.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.

«И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле», — говорится в сообщении.

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По данным украинского Генштаба, за прошедшие сутки в Украине уничтожили около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 73 270 своих военных.

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