Украинские десантники уничтожили целое подразделение оккупантов: трупами усеяна вся лесополоса

2 ноября, 10:39
Поделиться:
Военные отметили, что телами оккупантов усеяна лесополоса (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Военные отметили, что телами оккупантов усеяна лесополоса (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов в одном из районов выполнения задач.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

По словам военных, телами оккупантов усеяна лесополоса.

«И так будет с каждым оккупантом на родной украинской земле», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным украинского Генштаба, за прошедшие сутки в Украине уничтожили около 800 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 73 270 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Десантники Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X