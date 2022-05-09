«Поздравили» с днем Победы. Десантники уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем 9 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Десантники уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем (Фото:Генштаб)

Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем оккупантов.

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Об этом сообщает Генштаб, опубликовав соответствующие фото.

«Вот так николаевские десантники поздравили российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена очередная боевая бронированная машина Тигр вместе с экипажем», — говорится в сообщении.

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