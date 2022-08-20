В Донецкой области десантники уничтожили автомобиль с российскими оккупантами — видео 20 августа, 13:20 Разведчики Николаевской бригады ДШВ уничтожили автомобиль с российским экипажем (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Донецкой области разведчики Николаевской бригады Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили автомобиль российских оккупантов с почти всем его экипажем.



Соответствующее видео опубликовано на странице Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Бойцы разведывательного подразделения при осуществлении разведывательно-розыскных действий обнаружили тыловую дорогу по которой осуществлялось движение вражеского транспорта.

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«На одном из участков дороги оккупантам был подготовлен сюрприз в виде сработавшего минно-взрывного устройства, когда по ней ехал вражеский автомобиль. Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в районе Мариуполя уничтожили колонну техники оккупантов, которая двигалась в сторону Запорожья.

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