Отражали массированное наступление. Украинские десантники уничтожили 12 вражеских танков за день

8 июля, 13:01
За один день десантникам удалось уничтожить 12 российских танков (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

За один день десантникам удалось уничтожить 12 российских танков (Фото:80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

В течение суток 7 июля украинские десантники, отражая массированное наступление оккупантов на восточном направлении, уничтожили 12 танков.

Об этом сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

«В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении, военные 80 бригады вместе с добавленными подразделениями уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что еще и 6 июля ребята со львом на шевроне сожгли танк захватчиков, выходит, что за два дня боев они уничтожили больше, чем танковую роту», — отметили в пресс-службе бригады.

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Военные рассказали, что бой 7 июля был очень тяжелым. Оккупанты двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить украинскую оборону.

Десантники, просчитав действия врага, сумели подготовиться ко встрече.

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«Первые два российских танка были уничтожены в начале наступления, когда они попали в засаду. Следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW и Javelin. Еще два подбила артиллерия. Но враг упорно пытался лезть дальше, планируя захватить плацдарм и закрепиться. Чтобы не допустить этого, 80-я бригада во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией, продолжала наносить врагу огневое поражение», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/1lwF3M5lz4s

В течение этого тяжелого дня украинцы ликвидировали 12 танков, пять БТР и один грузовик оккупантов.

Получив такие потери, враг прекратил наступление и отступил.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Танки Десантники Война России против Украины

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