Второй вертолет за день. Десантники показали, как уничтожают Ми-24 россиян — видео 7 сентября, 21:49 ВСУ ранее в это день ликвидировали российский Ка-52 (Фото:Скриншот из видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/ Facebook)

Львовские десантники в среду, 7 сентября, сбили очередной ударный вертолет оккупантов Ми-24. ВСУ ранее в это день ликвидировали российский Ка-52.

Видео опубликовало Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

«Это Украинское небо! И вражеской авиации здесь не место», — говорится в подписи к видео.

Ранее Генштаб сообщал, что за последние сутки украинские силы ликвидировали два российских самолета Су-25 и вертолет Ка-52.

Видео дня

Всего, по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине 237 самолетов и 208 вертолетов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.