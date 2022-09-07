Второй вертолет за день. Десантники показали, как уничтожают Ми-24 россиян — видео

7 сентября, 21:49
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ВСУ ранее в это день ликвидировали российский Ка-52 (Фото:Скриншот из видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/ Facebook)

ВСУ ранее в это день ликвидировали российский Ка-52 (Фото:Скриншот из видео Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/ Facebook)

Львовские десантники в среду, 7 сентября, сбили очередной ударный вертолет оккупантов Ми-24. ВСУ ранее в это день ликвидировали российский Ка-52.

Видео опубликовало Командование десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

«Это Украинское небо! И вражеской авиации здесь не место», — говорится в подписи к видео.

https://www.facebook.com/watch/?v=452151456843008

Ранее Генштаб сообщал, что за последние сутки украинские силы ликвидировали два российских самолета Су-25 и вертолет Ка-52.

Видео дня

Всего, по данным Генштаба, Россия потеряла в Украине 237 самолетов и 208 вертолетов.

https://www.youtube.com/embed/T1miVpcjZKc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вертолет

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