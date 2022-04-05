Десантники сбили российский ударный вертолет Ка-52 из ПТРК Стугна — видео
Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)
Украинские десантники из 95-й бригады из противотанкового ракетного комплекса Стугна сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Соответствующее видео опубликовано на странице конструкторского бюро Луч в Facebook.
Российский вертолет Ка-52, получивший название Аллигатор — ударно-разведывательная машина, которая предназначена для осуществления разведки, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Стоимость одного вертолета данной модели составляет 857 миллионов рублей (около $10 миллионов).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.