Десантники сбили российский ударный вертолет Ка-52 из ПТРК Стугна — видео 5 апреля, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)

Украинские десантники из 95-й бригады из противотанкового ракетного комплекса Стугна сбили российский ударный вертолет Ка-52.



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Соответствующее видео опубликовано на странице конструкторского бюро Луч в Facebook.

Российский вертолет Ка-52, получивший название Аллигатор — ударно-разведывательная машина, которая предназначена для осуществления разведки, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Стоимость одного вертолета данной модели составляет 857 миллионов рублей (около $10 миллионов).



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