Десантники сбили российский ударный вертолет Ка-52 из ПТРК Стугна — видео

5 апреля, 14:18
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Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)

Десантники 95-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 (Фото:Кадр видео КБ Луч)

Украинские десантники из 95-й бригады из противотанкового ракетного комплекса Стугна сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Соответствующее видео опубликовано на странице конструкторского бюро Луч в Facebook.

Российский вертолет Ка-52, получивший название Аллигатор — ударно-разведывательная машина, которая предназначена для осуществления разведки, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Стоимость одного вертолета данной модели составляет 857 миллионов рублей (около $10 миллионов).

Видео дня
https://www.facebook.com/Kochevenko/videos/428897332337489/
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десантники Вертолет Война России против Украины Стугна-П

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