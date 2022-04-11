Николаевские десантники сбили российский беспилотник Орлан-10 — видео 11 апреля, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Десантники показали видео со сбитым российским беспилотником (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На юге Украины утром 11 апреля военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины сбили многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10.

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Соответствующее видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что беспилотник был сбит огнем из стрелкового оружия.

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