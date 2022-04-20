Из Stinger и Starstreak. Украинские десантники сбили два вражеских беспилотника 20 апреля, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Десантники применили ЗРК Stinger и Starstreak (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны ДШВ ВС Украины сбили два российских БПЛА Горизонт Эйр S-100 и Орлан-10.

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Как сообщает Генштаб, десантники применили ЗРК Stinger и Starstreak.

«Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА Горизонт Эйр S-100 (производится в Ростове-на-Дону) стартует от одного миллиона евро», — говорится в сообщении.

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