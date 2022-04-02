Уникальный случай. Украинские десантники из ПТРК Корсар уничтожили два российских вертолета — видео

2 апреля, 11:00
Цей матеріал також доступний українською
Украинские десантники из ПТРК Корсар сбили два российских вертолета (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.)

Украинские десантники из ПТРК Корсар сбили два российских вертолета (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.)

Украинские десантники сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС России в районе Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Вертолеты сбили расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса Корсар.

Видео дня

«Это по сути первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель», — говорится в сообщении.

После поражения ракетой, неуправляемый вертолет рухнул набок и при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/1102299433965006/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Десантники Вертолеты РФ ПТРК Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X