Уникальный случай. Украинские десантники из ПТРК Корсар уничтожили два российских вертолета — видео 2 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские десантники из ПТРК Корсар сбили два российских вертолета (Фото:Кадр видео Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.)

Украинские десантники сбили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС России в районе Харьковской области.



Война России против Украины — главные события 2 апреля



Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Вертолеты сбили расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса Корсар.

Видео дня

«Это по сути первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель», — говорится в сообщении.

После поражения ракетой, неуправляемый вертолет рухнул набок и при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.