Украинские десантники сбили разведывательный дрон ФСБ РФ — фото 3 марта, 10:58 Сбитый российский дрон Картограф (Фото:ВСУ)

Украинские десантники сбили вражеский разведывательный беспилотник ФСБ России Картограф.

Как сообщили в пресс-службе ВСУ, военные Десантно-штурмовых войск «приземлили» засекреченный российский дрон в одном из районов выполнения задач.

Данная модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ РФ и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях.

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С начала полномасштабного вторжения на счету украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов.

Фото: ВСУ

Фото: ВСУ

1 марта в Киеве объявляли воздушную тревогу, причиной которой стал российский разведывательный беспилотник.