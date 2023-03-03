Украинские десантники сбили разведывательный дрон ФСБ РФ — фото

3 марта, 10:58
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Сбитый российский дрон Картограф (Фото:ВСУ)

Сбитый российский дрон Картограф (Фото:ВСУ)

Украинские десантники сбили вражеский разведывательный беспилотник ФСБ России Картограф.

Как сообщили в пресс-службе ВСУ, военные Десантно-штурмовых войск «приземлили» засекреченный российский дрон в одном из районов выполнения задач.

Данная модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ РФ и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения на счету украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов.

ВСУ
Фото: ВСУ
ВСУ
Фото: ВСУ

1 марта в Киеве объявляли воздушную тревогу, причиной которой стал российский разведывательный беспилотник.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Десантники Беспилотники Война России против Украины

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