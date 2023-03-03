Украинские десантники сбили разведывательный дрон ФСБ РФ — фото
Сбитый российский дрон Картограф (Фото:ВСУ)
Украинские десантники сбили вражеский разведывательный беспилотник ФСБ России Картограф.
Как сообщили в пресс-службе ВСУ, военные Десантно-штурмовых войск «приземлили» засекреченный российский дрон в одном из районов выполнения задач.
Данная модель беспилотного комплекса была разработана для нужд ФСБ РФ и использовалась страной-агрессором во время ведения боевых действий на важных направлениях.
С начала полномасштабного вторжения на счету украинского десанта уже более полусотни сбитых российских БПЛА разных типов.
1 марта в Киеве объявляли воздушную тревогу, причиной которой стал российский разведывательный беспилотник.