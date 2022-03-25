Украинские десантники показали, как громят оккупантов в Николаевской области — видео
Десантники разгромили оккупантов в Николаевской области (Фото:Кадр видео Генштаб)
Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины продолжают громить российских оккупантов в Николаевской области.
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Соответствующее видео появилось на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
На кадрах видно сожженную вражескую технику.
В одном из сел оккупанты пытались организовать опорный пункт обороны и даже успели навести понтонную переправу.
После нанесения удара украинскими военными оккупанты были вынуждены оставить позиции и отступить.
При этом противник понес потери, как в живой силы, так и в технике.