Десантники показали, как сбивают российский вертолет Ка-52 в Харьковской области

27 мая, 21:13
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На боевом счету украинских десантников уже 67 воздушных целей (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

На боевом счету украинских десантников уже 67 воздушных целей (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Украинские десантники уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Перун. Об этом сообщает в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Уточняется, что вертолет уничтожили в районе Харьковской области.

«Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор», — говорится в подписи к видео.

Видео дня
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На боевом счету украинских десантников уже 67 воздушных целей, добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/watch/?v=723560545765806

По данным Генштаба, всего в Украине были уничтожены 170 российских самолетов.

https://www.youtube.com/embed/nnaQTwxVsoo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вертолет Война в Украине Аллигатор

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