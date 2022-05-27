Десантники показали, как сбивают российский вертолет Ка-52 в Харьковской области 27 мая, 21:13 Цей матеріал також доступний українською На боевом счету украинских десантников уже 67 воздушных целей (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Украинские десантники уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Перун. Об этом сообщает в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Уточняется, что вертолет уничтожили в районе Харьковской области.

«Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор», — говорится в подписи к видео.

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На боевом счету украинских десантников уже 67 воздушных целей, добавили в сообщении.

По данным Генштаба, всего в Украине были уничтожены 170 российских самолетов.

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