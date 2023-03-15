Украинские десантники отразили попытку штурма оккупантов возле Донецка и уничтожили российский танк — видео 15 марта, 10:46 Десантники отразили попытку штурма оккупантов возле Донецка (Фото:Кадр видео t.me/ua_dshv)

Украинские десантники отразили попытку вражеского штурма на Донецком направлении, уничтожив при этом задействованный российский танк.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают удерживать оборонительные рубежи неподалеку от Донецка. Штурмы наших позиций происходят здесь ежедневно. Чтобы выбить десантников, враг нередко применяет бронетехнику: танки, БМП, БТРы. В тот раз противник бросил на штурм позиций вместе с пехотой танк», — говорится в сообщении.

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На видео видно уже последствия боевой работы противотанкистов, которые поразили боевую машину из противотанкового ракетного комплекса.

Артиллерия десантников довершила работу, заставив вражескую пехоту отойти.

Накануне украинские пограничники в районе Бахмута ликвидировали склад боеприпасов войск РФ и группу оккупантов.

