В Николаевской области десантники освободили село от российских оккупантов 21 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Подразделения Десантно-штурмовых войск освободило от оккупантов село в Николаевской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили от оккупантов село в Николаевской области.



«Вдоль дороги часто встречается уничтоженная российская техника с латинской буквой Z. Это все, что осталось от колонны российских оккупантов, которую уничтожила огнем артиллерия 80-й одшбр ДШВ ВСУ», — отметили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск.

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Подразделения ДШВ окружили село с флангов, вошли в него, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.

В ходе операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы.

Кроме того, десантники задержали и передали сотрудникам СБУ местную жительницу, которая за 1000 рублей сливала захватчикам адреса участников АТО и патриотически настроенных граждан.



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