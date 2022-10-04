Десантники освободили Малую Александровку в Херсонской области — видео 4 октября, 21:29 ВСУ во вторник, 4 октября, уволили населенный пункт Малая Александровка (Фото:Сухопутные войска Украины)

ВСУ во вторник, 4 октября, освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

Об освобождении Малой Александровки сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в Telegram.



«Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области», — говорится в сообщении.



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«Продолжение следует», — обещают украинские военнослужащие.

Фото: Google Maps

За 4 октября, ВСУ освободили уже шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

Министерство обороны страны-террориста России признало, чтоотступило на 30 км на севере Херсонской области.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.