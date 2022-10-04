Десантники освободили Малую Александровку в Херсонской области — видео

4 октября, 21:29
Поделиться:
ВСУ во вторник, 4 октября, уволили населенный пункт Малая Александровка (Фото:Сухопутные войска Украины)

ВСУ во вторник, 4 октября, уволили населенный пункт Малая Александровка (Фото:Сухопутные войска Украины)

ВСУ во вторник, 4 октября, освободили населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

Об освобождении Малой Александровки сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в Telegram.

«Так, 4 октября подразделения одной из бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Видео дня

«Продолжение следует», — обещают украинские военнослужащие.

Google Maps
Фото: Google Maps
Читайте также:

Украинские военные применяют в бою гаубицы М-46 (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook) «Прорывы очень неприятны для Путина». Что обеспечило молниеносные успехи ВСУ и готова ли РФ нанести ядерный удар по Украине — CIT

За 4 октября, ВСУ освободили уже шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

Министерство обороны страны-террориста России признало, чтоотступило на 30 км на севере Херсонской области.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/UBoeBX3rm5g
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Контрнаступление

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X