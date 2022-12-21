Десантники ликвидировали российский бронированный штурмовик Су-25 Грач 21 декабря, 15:58 На счету Десантно-штурмовых войск ВС Украины — ровно 1️0️0️ сбитых средств воздушного нападения противника (Фото:Десантно-штурмові війська Збройних Сил України/Telegram)

Сечеславские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач. Всего на счету подразделений ПВО десантно-штурмовых войск — 1️0️0️ сбитых воздушных объектов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

«На днях, в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский бронированный штурмовик Су-25 Грач», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российский штурмовик был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса.

Всего на счету 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ДШВ Украины уже 3️4️ сбитых самолетов и вертолетов. Из них — 2️0️ самолетов, 7️ вертолетов, 7️ беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

«В общем, на счету Десантно-штурмовых войск ВС Украины — ровно 1️0️0️ сбитых средств воздушного нападения противника! Это украинское небо», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 267 вертолета и 281 самолет. Также ВСУ ликвидировали около 99 740 военных РФ, а за минувшие сутки — 510.