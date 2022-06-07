Бой длился 14 часов. Львовские десантники уничтожили около 50 военных «элитного» полка РФ — ОВА

7 июня, 10:19
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Львовские десантники уничтожили около 50 военных так называемого «элитного» полка РФ.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов.

«Тогда враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление», — написал он.

Видео дня

Козицкий заявил, что наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД.

«Когда враг встретился в близком контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, отступил. И оставлял в лесополосе тела погибших», — сказал он.

Читайте также:

Глава области сообщил, что старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

«В тот день на этом драке 80-й бригады не остановились. Артиллерийские подразделения 80-ти бригады нанесли массированный артиллерийский удар, в результате которого стали меньше ряды оккупантов и их техники», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6kIwwzAuMQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Десантники Максим Козицкий Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X