Бой длился 14 часов. Львовские десантники уничтожили около 50 военных «элитного» полка РФ — ОВА 7 июня, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Львовские десантники уничтожили около 50 военных так называемого «элитного» полка РФ.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов.

«Тогда враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили развить наступление», — написал он.

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Козицкий заявил, что наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД.

«Когда враг встретился в близком контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, отступил. И оставлял в лесополосе тела погибших», — сказал он.

Глава области сообщил, что старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

«В тот день на этом драке 80-й бригады не остановились. Артиллерийские подразделения 80-ти бригады нанесли массированный артиллерийский удар, в результате которого стали меньше ряды оккупантов и их техники», — заявил он.

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