Командир корпуса ДШВ рассказал, как двух бабушек эвакуировали из-под обстрелов с помощью роботов

29 июля, 16:36
Поделиться:
Наземные роботизированные комплексы (Фото: 25-та ОПДБр)

Наземные роботизированные комплексы (Фото: 25-та ОПДБр)

Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук рассказал, как с помощью роботизированных комплексов удалось эвакуировать двух бабушек возле населенного пункта Котлино, что вблизи Покровска.

По его словам, это произошло в феврале 2025 года.

«Мы получили задание ввести штурмовые действия, чтобы восстановить утраченные позиции. Противник полностью контролировал населенный пункт, и мы начали наступательные действия для зачистки территории. Обычно такие операции включают системное огневое поражение, но на этот раз все пошло не по плану», — рассказал командир в интервью АрмияInform.

Реклама

Во время захода на штурм военные обнаружили в одном из зданий двух гражданских женщин — бабушек, которые не могли передвигаться самостоятельно. Штурм остановили, и Ласийчук отдал приказ об их эвакуации.

Читайте также:
«Нет такой работы, которую не может выполнить наземный дрон». Военный — о десятках вариантов их применения

«Это была наверное нереальная задача — потому что на боевой технике туда было нереально заехать. Самостоятельно передвигаться бабушки не могли. Нести их на себе десантники тоже не могли — потому что противник бы нанес поражение и были бы потери. Поэтому мы решили применить логистических роботов», — пояснил он.

По его словам, женщин на работах под обстрелами вывезли в безопасный район, где им оказали первичную медицинскую помощь. Позже бабушек эвакуировали в Днепр для дальнейшего лечения.

«У одной бабушки вообще никого не было, поэтому продолжали ей помогать. У другой были родственники в западных областях Украины — приехали за ней. Сейчас с ними обеими все хорошо», — добавил Ласийчук.

Он подчеркнул, что креативность и технологичность являются важными частями работы десантников, ведь иногда надо принимать нестандартные решения.

Читайте также:
«Пехотинец всегда будет основным аргументом на поле боя». Зачем Силам обороны наземные роботизированные комплексы — разговор с бойцом 3-й ОШБр

«Мы сохраняем видео работы этого дрона во время этой операции, когда обучаем операторов и пилотов. Воин-десантник должен быть очень креативный. Да, нам всегда приходится уничтожать противника, вступать иногда даже в рукопашные бои, но иногда приходится креативно мыслить», — отметил командир.

ВСУ используют роботизированные комплексы для различных задач, в частности: эвакуационные работы, доставка логистики и разминирование.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   роботизированные наземные комплексы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) Война России против Украины Эвакуация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies