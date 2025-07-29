Командир корпуса ДШВ рассказал, как двух бабушек эвакуировали из-под обстрелов с помощью роботов

Командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Евгений Ласийчук рассказал, как с помощью роботизированных комплексов удалось эвакуировать двух бабушек возле населенного пункта Котлино, что вблизи Покровска .

По его словам, это произошло в феврале 2025 года.

«Мы получили задание ввести штурмовые действия, чтобы восстановить утраченные позиции. Противник полностью контролировал населенный пункт, и мы начали наступательные действия для зачистки территории. Обычно такие операции включают системное огневое поражение, но на этот раз все пошло не по плану», — рассказал командир в интервью АрмияInform.

Во время захода на штурм военные обнаружили в одном из зданий двух гражданских женщин — бабушек, которые не могли передвигаться самостоятельно. Штурм остановили, и Ласийчук отдал приказ об их эвакуации.

«Это была наверное нереальная задача — потому что на боевой технике туда было нереально заехать. Самостоятельно передвигаться бабушки не могли. Нести их на себе десантники тоже не могли — потому что противник бы нанес поражение и были бы потери. Поэтому мы решили применить логистических роботов», — пояснил он.

По его словам, женщин на работах под обстрелами вывезли в безопасный район, где им оказали первичную медицинскую помощь. Позже бабушек эвакуировали в Днепр для дальнейшего лечения.

«У одной бабушки вообще никого не было, поэтому продолжали ей помогать. У другой были родственники в западных областях Украины — приехали за ней. Сейчас с ними обеими все хорошо», — добавил Ласийчук.

Он подчеркнул, что креативность и технологичность являются важными частями работы десантников, ведь иногда надо принимать нестандартные решения.

«Мы сохраняем видео работы этого дрона во время этой операции, когда обучаем операторов и пилотов. Воин-десантник должен быть очень креативный. Да, нам всегда приходится уничтожать противника, вступать иногда даже в рукопашные бои, но иногда приходится креативно мыслить», — отметил командир.

ВСУ используют роботизированные комплексы для различных задач, в частности: эвакуационные работы, доставка логистики и разминирование.