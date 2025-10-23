Украинские десантники провели спасательную операцию и эвакуировали 10 гражданских в Донецкой области (Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / скриншот из видео / Facebook)

Во время освобождения села Кучеров Яр в Донецкой области украинские десантники провели спасательную операцию и вывезли из опасной зоны десять мирных жителей.

Об этом на странице в Facebook в четверг, 23 октября, сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Во время зачистки населенного пункта на Добропольском направлении военные обнаружили местных жителей, которые оставались под угрозой из-за боевых действий. Для координации операции применили воздушную разведку — с ее помощью передали записку с инструкциями и координатами безопасного места эвакуации.

В общем десантники спасли десять человек.

В командовании отметили, что операция была сложной, ведь российские оккупанты часто маскируются под гражданских, что затрудняет идентификацию местных жителей.

Несмотря на это, благодаря четким действиям штаба и личного состава, эвакуацию удалось успешно завершить.

«Свои люди — сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов», — отметили десантники.

22 октября сообщалось, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области. Там снова взвился украинский флаг.

Также ВСУ взяли в плен более 50 оккупантов.