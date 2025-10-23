Украинские десантники во время освобождения Кучерова Яра в Донецкой области эвакуировали десять гражданских — видео

23 октября, 15:36
Поделиться:
Украинские десантники провели спасательную операцию и эвакуировали 10 гражданских в Донецкой области (Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / скриншот из видео / Facebook)

Украинские десантники провели спасательную операцию и эвакуировали 10 гражданских в Донецкой области (Фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины / скриншот из видео / Facebook)

Во время освобождения села Кучеров Яр в Донецкой области украинские десантники провели спасательную операцию и вывезли из опасной зоны десять мирных жителей.

Об этом на странице в Facebook в четверг, 23 октября, сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

https://twitter.com/i/status/1981337141243461658

Во время зачистки населенного пункта на Добропольском направлении военные обнаружили местных жителей, которые оставались под угрозой из-за боевых действий. Для координации операции применили воздушную разведку — с ее помощью передали записку с инструкциями и координатами безопасного места эвакуации.

Реклама

В общем десантники спасли десять человек.

Читайте также:
Российские оккупанты расстреляли пятерых человек в Донецкой области, которые не рассказали о военных ВСУ

В командовании отметили, что операция была сложной, ведь российские оккупанты часто маскируются под гражданских, что затрудняет идентификацию местных жителей.

Несмотря на это, благодаря четким действиям штаба и личного состава, эвакуацию удалось успешно завершить.

«Свои люди — сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов», — отметили десантники.

22 октября сообщалось, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области. Там снова взвился украинский флаг.

Также ВСУ взяли в плен более 50 оккупантов.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies