Николаевский десантник сбил российский Су-25 из ПЗРК Игла

24 июня, 19:54
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Защитник Украины сбил вражеский Су-25 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Защитник Украины сбил вражеский Су-25 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25 (Грач) из ПЗРК Игла, сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в пятницу, 24 июня, в Facebook.

В Командовании рассказали, что военнослужащий подразделения ПВО 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева успешно сбил вражеский самолет на одном из направлений.

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«…Зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку по своей специальности, о чем свидетельствует сбитый Грач», — сказано в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 216 самолетов.

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https://www.youtube.com/embed/XXcMzG0TQYQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 Игла Штурмовик Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ)

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