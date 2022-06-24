Николаевский десантник сбил российский Су-25 из ПЗРК Игла 24 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Защитник Украины сбил вражеский Су-25 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25 (Грач) из ПЗРК Игла, сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в пятницу, 24 июня, в Facebook.

В Командовании рассказали, что военнослужащий подразделения ПВО 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева успешно сбил вражеский самолет на одном из направлений.

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«…Зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку по своей специальности, о чем свидетельствует сбитый Грач», — сказано в сообщении.



По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 216 самолетов.

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