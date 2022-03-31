Десантник одним выстрелом остановил вражескую колонну, а после взял в плен российского офицера 31 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:Генштаб)

Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б. одним выстрелом остановил вражескую колонну, после чего в бою взял в плен российского офицера.



Война России против Украины — главные события 31 марта



Как сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны он точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС РФ.

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Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались военные десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

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Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти.

Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ.

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