Десантник одним выстрелом остановил вражескую колонну, а после взял в плен российского офицера
Иллюстративное фото (Фото:Генштаб)
Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б. одним выстрелом остановил вражескую колонну, после чего в бою взял в плен российского офицера.
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Как сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны он точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС РФ.
Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались военные десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.
Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти.
Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ.
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