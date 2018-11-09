Дерзкое преступление. Спикер ГПУ пожаловался, что неизвестный похитил у него в метро бутерброды

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко пожаловался, что неизвестный похитил у него в киевском метрополитене бутерброды.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь", - написал спикер ГПУ.
При этом он добавил, что на вора "вообще не обижен".
На какой именно станции произошло столь дерзкое преступление, и будут ли правоохранители его расследовать, не известно.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования