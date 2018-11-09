09 ноября 2018, пятница

Дерзкое преступление. Спикер ГПУ пожаловался, что неизвестный похитил у него в метро бутерброды

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Лысенко надеется, что его бутерброды

Лысенко надеется, что его бутерброды "спасут кому-то жизнь"

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко пожаловался, что неизвестный похитил у него в киевском метрополитене бутерброды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь", - написал спикер ГПУ.

При этом он добавил, что на вора "вообще не обижен".

На какой именно станции произошло столь дерзкое преступление, и будут ли правоохранители его расследовать, не известно.

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