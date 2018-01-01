"Держимся и ждем возвращения": СМИ обнародовали письма захваченных РФ украинских моряков Сегодня, 15:50 125 Цей матеріал також доступний українською Моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко написали письма в редакцию ТСН

Украинские военные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, написали письма в редакцию ТСН.

Моряки пишут, что совсем отрезаны от общения с внешним миром, а также не знают ничего о своих коллегах, которые находятся в застенках.

Эйдер и Артеменко получили ранения во время штурма в Керченском проливе и рассказали в посланиях о своем состоянии и лечении.

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Издание приводит полностью тексты их писем.

Андрей Эйдер:

Здравствуйте, приятно это слышать. Надеюсь, ответ будет без изменений. Спасибо за поддержку. Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро немного распотрошили. Туда пару обломков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на ногу правую опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и другим во время написания. Сейчас с другими ребятами связи нет. Об их состоянии могу только догадываться. Трудно в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит. В уставе сказано "стойко переносить все тяжести службы". Пока устав выполняем и будем и дальше! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как НГ встретишь, так его и проведешь. А так только табака не хватает. С ним и стены не так давят. Песни из "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину. По поводу звонка - следователя до сих пор нет для того, чтобы спросить, и звонок осуществить не могу, потому что нет средств на счету. Удачи. Слава Украине!

Андрей Артеменко:

Здравствуйте телеканал 1+1 и редакция ТСН. Спасибо, что помните о нас, не забываете. В связи с тем, что плохо владею русским языком, попросил сокамерника помочь мне в написании этого письма. Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Как обстоят дела у ребят, мне не известно, поскольку удерживаемся в разных камерах. Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны принимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут нашего скорейшего возвращения домой. Очень надеюсь, что в ближайшее время все решится и мы все окажемся дома со своими близкими. Еще раз всем спасибо за поддержку. До скорой встречи. Андрей.

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