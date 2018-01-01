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"Держимся и ждем возвращения": СМИ обнародовали письма захваченных РФ украинских моряков

Сегодня, 15:50
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Моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко написали письма в редакцию ТСН

Украинские военные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, написали письма в редакцию ТСН.

Моряки пишут, что совсем отрезаны от общения с внешним миром, а также не знают ничего о своих коллегах, которые находятся в застенках.

Эйдер и Артеменко получили ранения во время штурма в Керченском проливе и рассказали в посланиях о своем состоянии и лечении.

"Ничьей границы мы не нарушали". Шесть причин гордиться задержанными украинскими моряками

Издание приводит полностью тексты их писем.

Андрей Эйдер:

Здравствуйте, приятно это слышать. Надеюсь, ответ будет без изменений. Спасибо за поддержку. Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро немного распотрошили. Туда пару обломков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на ногу правую опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и другим во время написания. Сейчас с другими ребятами связи нет. Об их состоянии могу только догадываться. Трудно в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит. В уставе сказано "стойко переносить все тяжести службы". Пока устав выполняем и будем и дальше! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как НГ встретишь, так его и проведешь. А так только табака не хватает. С ним и стены не так давят. Песни из "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину. По поводу звонка - следователя до сих пор нет для того, чтобы спросить, и звонок осуществить не могу, потому что нет средств на счету. Удачи. Слава Украине!

Андрей Артеменко:

Здравствуйте телеканал 1+1 и редакция ТСН. Спасибо, что помните о нас, не забываете. В связи с тем, что плохо владею русским языком, попросил сокамерника помочь мне в написании этого письма. Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Как обстоят дела у ребят, мне не известно, поскольку удерживаемся в разных камерах. Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны принимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут нашего скорейшего возвращения домой. Очень надеюсь, что в ближайшее время все решится и мы все окажемся дома со своими близкими. Еще раз всем спасибо за поддержку. До скорой встречи. Андрей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

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Теги:   Украинские моряки Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

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Сегодня, 15:50

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"Держимся и ждем возвращения": СМИ обнародовали письма захваченных РФ украинских моряков

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