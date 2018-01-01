"Держатся мужественно". Украинский консул посетил четырех моряков в СИЗО Москвы - Денисова Сегодня, 19:09 44 Цей матеріал також доступний українською Задержанные украинцы не жаловались на условия содержания

В пятницу, 7 декабря, украинский консул посетил в СИЗО Москвы четырех украинских военных моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, и договорился о возможности телефонного разговора военнопленных с родными.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, консул Альберт Черняков посетил капитана малого бронированного артиллерийского катера Бердянск Дениса Гриценко, командира катера Бердянск Романа Мокряка, моряков Юрия Безъязычного и Богдана Головаша.

"Наши ребята никаких жалоб не высказывали и держатся мужественно. В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил - «Как чувствуют себя раненые ребята?». Все передавали родным, чтобы те не волновались", - рассказала Денисова по итогам беседы с консулом.

Омбудсмен добавила, что моряков содержат в камерах с телевизором, однако они "их не смотрят, а читают книги". Они также получили посылки и финансовую помощь в размере $74 на человека. Во время встречи с консулом моряки были в одежде, предоставленной волонтерами.

Консул накануне посетил трех раненых в СИЗО Матросская тишина. По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. Во время захвата в Керченском проливе они получили осколочные ранения, "ни у кого ампутаций нет, - кости и суставы цели", добавила Денисова.

По словам омбудсмена, украинские консулы планируют в понедельник, 10 декабря, посетить шесть моряков, во вторник, 11 декабря, - еще шесть, и в среду, 12 декабря, - остальных пятерых моряков.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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