"Держат на хлебе и воде": Балуха перевели в штрафной изолятор
Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в штрафном изоляторе колонии № 4 города Торжок в Тверской области России.
Об этом во вторник, 9 апреля, сестре политзаключенного Надежде сообщили
в администрации колонии, передает Крымская правозащитная группа.
В колонии отметили, что украинца поместили в
ШИЗО еще 4 апреля, и он будет там находиться до 19 апреля. Однако во время
обращения 8 апреля в колонии отказались подтвердить информацию о том, что Балух
находится в ШИЗО.
"Посылку с продуктами и вещами у нее
снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в
ШИЗО, посылки и свидания ему не положены. В штрафном изоляторе заключенных
содержат в строгих условиях на хлебе и воде", - сообщили правозащитники.
Ранее сообщалось, что Владимира Балуха перевели
в карцер СИЗО в Твери.
Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года
в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские
власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.
Впоследствии против Балуха было возбуждено
новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке
Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его
защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.
Подконтрольный России суд приговорил
украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч
рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11
месяцев колонии и штрафу.
Защита Балуха и правозащитники отмечают, что
он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во
дворе своего дома.