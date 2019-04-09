"Держат на хлебе и воде": Балуха перевели в штрафной изолятор Сегодня, 15:15 91 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Владимир Балух Крым. Реалии

Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в штрафном изоляторе колонии № 4 города Торжок в Тверской области России.

Об этом во вторник, 9 апреля, сестре политзаключенного Надежде сообщили в администрации колонии, передает Крымская правозащитная группа.

В колонии отметили, что украинца поместили в ШИЗО еще 4 апреля, и он будет там находиться до 19 апреля. Однако во время обращения 8 апреля в колонии отказались подтвердить информацию о том, что Балух находится в ШИЗО.

"Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены. В штрафном изоляторе заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде", - сообщили правозащитники.

Ранее сообщалось, что Владимира Балуха перевели в карцер СИЗО в Твери.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.