В центре Житомира демонтировали памятник Пушкину 11 ноября, 11:23 Власти Житомира хотят обменять бюст Путина на украинских пленных (Фото:Сергей Сухомлин/Facebook)

Утром в пятницу, 11 ноября, в центре Житомира демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

«Путин переехал», сообщили в пресс-службе горсовета Житомира в Facebook.

Там также показали видео демонтажа.

Как сообщает Житомир Info, коммунальщики начали работы по демонтажу ранним утром. Сначала с постамента демонтировали инициалы, а затем и бюст российского поэта.

Видео дня

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, на демонтаж памятника не потратили ни копейки. Теперь громада будет определять, какой памятник теперь будет стоять на этом месте.

Ранее в своем обращении он предложил передать бюст Пушкина российским оккупантам в обмен на украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Другой вариант — отправить бюст в музей.

9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова.

Накануне было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым.