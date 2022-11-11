В центре Житомира демонтировали памятник Пушкину
Власти Житомира хотят обменять бюст Путина на украинских пленных (Фото:Сергей Сухомлин/Facebook)
Утром в пятницу, 11 ноября, в центре Житомира демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
«Путин переехал», сообщили в пресс-службе горсовета Житомира в Facebook.
Там также показали видео демонтажа.
Как сообщает Житомир Info, коммунальщики начали работы по демонтажу ранним утром. Сначала с постамента демонтировали инициалы, а затем и бюст российского поэта.
По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, на демонтаж памятника не потратили ни копейки. Теперь громада будет определять, какой памятник теперь будет стоять на этом месте.
Ранее в своем обращении он предложил передать бюст Пушкина российским оккупантам в обмен на украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Другой вариант — отправить бюст в музей.
9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова.
Накануне было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым.