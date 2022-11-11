В центре Житомира демонтировали памятник Пушкину

11 ноября, 11:23
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Власти Житомира хотят обменять бюст Путина на украинских пленных (Фото:Сергей Сухомлин/Facebook)

Власти Житомира хотят обменять бюст Путина на украинских пленных (Фото:Сергей Сухомлин/Facebook)

Утром в пятницу, 11 ноября, в центре Житомира демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

«Путин переехал», сообщили в пресс-службе горсовета Житомира в Facebook.

Там также показали видео демонтажа.

https://www.facebook.com/miskaradazt/videos/671397664398356/

Как сообщает Житомир Info, коммунальщики начали работы по демонтажу ранним утром. Сначала с постамента демонтировали инициалы, а затем и бюст российского поэта.

Видео дня

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, на демонтаж памятника не потратили ни копейки. Теперь громада будет определять, какой памятник теперь будет стоять на этом месте.

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Ранее в своем обращении он предложил передать бюст Пушкина российским оккупантам в обмен на украинских военнослужащих, которые находятся в плену. Другой вариант — отправить бюст в музей.

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9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова.

Накануне было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Житомир Пушкин Дерусификация

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