Большинство украинцев поддерживают переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с Россией — опрос

4 мая, 13:44
Цей матеріал також доступний українською
В Киеве демонтировали советский монумент двум рабочим под Аркой дружбы народов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Киеве демонтировали советский монумент двум рабочим под Аркой дружбы народов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия после начала полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

71% опрошенных выступили за демонтаж памятников, связанных с Россией.

Видео дня

62% респондентов выступают за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

Читайте также:
Массовая дерусификация киевских улиц не должна происходить сгоряча — интервью с членом Комиссии по переименованиям

В то же время, противоречиво воспринимается инициатива по извлечению из школьной программы произведений русской литературы (поддерживают — 35%, не поддерживают — 30%, нейтрально относятся — 31%).

https://www.youtube.com/embed/vfHcLvntTBs

Относительное большинство украинцев выступает против (40%) демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны. Поддерживают эту инициативу — 19%, нейтрально относятся к ней — 36%.

Читайте также:
«Проведение мер по дерусификации». В Мукачево демонтировали памятник Пушкину — горсовет

Опрос проводился 27 апреля. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины. за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине активизировался процесс декоммунизации. В разных регионах Украины начали сносить памятники и менять названия топонимов советских времен.

Во Львове демонтировали советские звезды на Холме славы, отправив их в Музей террора.

Ко дню города во Львове также переименуют около 30 улиц, названия которых относятся к российским деятелям культуры или топонимам. Специальная комиссия уже определила список и работает над новыми названиями.

Читайте также:
Слетела кукуха. Реакция соцсетей на демонтаж памятника под Аркой дружбы народов и падение головы российского рабочего

26 апреля начался демонтаж скульптуры, во время которого голова одного из рабочих символически отвалилась. Виталий Кличко сообщил, что впоследствии снесут и композицию из красного гранита, а Арку переименуют из «дружбы народов» в Арку свободы украинского народа.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Опрос Декоммунизация в Украине Война России против Украины Дерусификация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X