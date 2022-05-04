Большинство украинцев поддерживают переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с Россией — опрос 4 мая, 13:44 Цей матеріал також доступний українською В Киеве демонтировали советский монумент двум рабочим под Аркой дружбы народов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия после начала полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

71% опрошенных выступили за демонтаж памятников, связанных с Россией.

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62% респондентов выступают за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время, противоречиво воспринимается инициатива по извлечению из школьной программы произведений русской литературы (поддерживают — 35%, не поддерживают — 30%, нейтрально относятся — 31%).

Относительное большинство украинцев выступает против (40%) демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны. Поддерживают эту инициативу — 19%, нейтрально относятся к ней — 36%.

Опрос проводился 27 апреля. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины. за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине активизировался процесс декоммунизации. В разных регионах Украины начали сносить памятники и менять названия топонимов советских времен.

Во Львове демонтировали советские звезды на Холме славы, отправив их в Музей террора.

Ко дню города во Львове также переименуют около 30 улиц, названия которых относятся к российским деятелям культуры или топонимам. Специальная комиссия уже определила список и работает над новыми названиями.

26 апреля начался демонтаж скульптуры, во время которого голова одного из рабочих символически отвалилась. Виталий Кличко сообщил, что впоследствии снесут и композицию из красного гранита, а Арку переименуют из «дружбы народов» в Арку свободы украинского народа.



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