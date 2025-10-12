Колода Нарбута против Атласной. Как 100 лет назад Украина пыталась избавиться от игральных карт Российской империи, но они продаются до сих пор

В 1918 году автор герба и бумажных денег Украины Георгий Нарбут создал дизайн национальных игральных карт по заказу государства. Но колоду с гетманами Конашевичем-Сагайдачным и Мазепой мир так и не увидел.

Привычная колода из 36 игральных карт, которой играем в дурачка или раскладываем пасьянс, пришла на украинские земли в середине XIX века, а известный дизайн создал русский художник Адольф Шарлемань. Цензура что-то убрала, что-то дорисовала, и готовые карты пошли в печать и оказались в магазинах, а прибыль от них шла в царскую казну. Монополия была жесткой — любые другие карты на территории империи были запрещены еще с 1817 года по указу императора Александра I.

Пиковая дама т.н. Атласные игральные колоды карт Адольфа Шарлеманя, XIX век / Фото: PD

Позже игральные карты Шарлеманя прижились и в Советском Союзе. Их изготавливали на специализированных предприятиях, в основном на Московской карточной фабрике, и продавали во всех республиках. А после распада СССР большинство постсоветских республик перетянули имперскую карточную культуру для своих независимых стран.

Сейчас эту царскую колоду, прозванную Атласной, продолжают тиражировать не только в России и Беларуси, но и в Казахстане, Узбекистане, Грузии. Украина также не стала исключением — хотя могла иметь собственные национальные карты авторства известного художника-графика Георгия Нарбута еще 107 лет назад.