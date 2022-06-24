СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач 24 июня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Андрей Деркач (Фото:www.radiosvoboda.org)

СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

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По инициативе СБУ в отношении народного депутата генпрокурором начато досудебное расследование.

В СБУ заявили, что оперативная разработка сети велась давно, но окончательно ее нейтрализовали в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

«Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным „Ветеран“, был связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачем», — говорится в сообщении.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ — начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

В СБУ заявили, что нардеп получал деньги от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3−4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев.

«Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача», — рассказали в ведомстве.

В службе добавили, что сам Колесников после задержания пошел на соглашение с обвинением и дал «много интересных показаний».

«В мае суд уже объявил ему приговор за государственную измену. Следовательно, он рассказал детали деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне», — сообщили в ведомстве.

Колесников заявил, что эти «частные охранные предприятия» «должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города».

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате Киева планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда — быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание «нового правительства». Однако, эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

СБУ продолжает оперативно-следственные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача.

США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По данным Вашингтона, он поддерживает тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет служит активным российским агентом.

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