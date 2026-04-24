В Черновицкой области деревья упали на детскую площадку, двух детей госпитализировали с серьезными травмами

В городе Новоселица деревья упали на детскую площадку 23 апреля (Фото: Полиция Черновицкой области)

В Черновицкой области сильный ветер повалил деревья на детскую площадку, в результате чего пострадали двое детей.

В ГСЧС сообщили, что несчастный случай произошел в городе Новоселица Черновицкого района 23 апреля.

Дерево упало на детскую площадку в тот момент, когда на ней находились двое детей — 2015 и 2014 годов рождения.

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Фото: Полиция Черновицкой области

Как добавили в ГСЧС, детей с серьезными травмами госпитализировали в медицинские учреждения Черновцов и Новоселицы.

Полиция Черновицкой области отметила, что в результате происшествия травмировались две девочки.

Фото: Полиция Черновицкой области

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

Газета Молодой Буковинец уточнила, что одной из девушек диагностировали политравму, в частности закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы руки и голеностопного сустава со смещением.