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Дерегуляция бизнеса для уличных торговцев ничего не даст. Знаменитый экономист озвучил идеи для реформ в Украине

Сегодня, 20:58
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Фернандо де Сото - известный сторонник идей свободного рынка

Фото Наталья Кравчук / НВ

Одной из главных задач для любого современного государства является создание возможностей для расширения и масштабирования бизнеса, убежден легендарный экономист из Перу Эрнандо де Сото. Такое мнение он выразил в интервью журналу Новое Время, говоря о главных экономических проблемах XXI века и способах их преодоления.

В частности де Сото дал ряд рекомендаций относительно реформирования украинской экономики.

"Если вы будете дерегулировать бизнес-среду исключительно для того, чтобы уличные торговцы овощами платили налоги, у вас ничего не получится. А у крупных компаний, недоплачивающих налоги, всегда под рукой высокопрофессиональные налоговые консультанты, которые в своих технологиях обычно идут на шаг впереди государственных аудиторов", - напомнил де Сото, известный сторонник идей свободного рынка и автор нескольких интеллектуальных бестселлеров (Загадка капитала и Иной путь. Невидимая революция в третьем мире).

"Пропагандируйте возможность масштабировать, расширять бизнес. Человек, торгующий яблоками на уличном базаре, так и будет ими торговать до конца жизни, если не станет элементом в институциональной системе экономики. Со мной согласились бы и Адам Смит, и Карл Маркс", - подчеркнул де Сото.

Он также напомнил, что целью любой детенизации бизнеса должно быть увеличение конкуренции.

"Если вы занимаетесь розничными продажами, то теневая экономика вам предложит торговать всякой мелочью с тележки на одной из неприглядных городских улиц. Но в тележку много товара не влезет. При этом у вас даже не будет доступа к электричеству, холодильнику и туалету. Так выглядит бизнес маленьких масштабов, - привел аналогию перуанский экономист. - Сравните это с намыванием золота. Сколько золота вы можете намыть самостоятельно? А если у вас есть целый завод, который этим занимается?"

По его словам, возможность производить что-то в больших количествах - это и есть масштабирование, которое ведет к сокращению затрат.

"Если у вас есть серьезный масштаб, вы можете значительно эффективнее хеджировать риски. Вы намного быстрее обогащаетесь. Торгуя с тележки, богатым не станешь. О чем думал Джефф Безос, когда открывал свой онлайн-магазин книг, позднее ставший империей Amazon? В первую очередь - о масштабировании", - привел аргумент де Сото.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года.

Теги:   Журнал Новое Время Мелкий и средний бизнес Дерегуляция Перу Малый бизнес Большой бизнес Экономика Бизнес

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