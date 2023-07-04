Депутатам Львовского облсовета вручили повестки перед заседанием 4 июля, 12:12 Врученная Иосифу Сытнику повестка (Фото:Иосиф Сытник/Facebook)

Депутат Львовского областного совета от ВО Свобода Иосиф Сытник заявил, что представители территориального центра комплектования и социальной поддержки Львова посетили облсовет перед сессией и раздали повестки депутатам.

Об этом говорится в его заметке на Facebook, где он прикрепляет фото повестки, которую ему вручили.

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!» — говорится в сообщении.

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Общественное уточнило информацию о вручении повесток депутатам. Начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, капитан Мария Левко подтвердила изданию эту информацию и добавила, что повестки вручили в рамках мобилизационных мероприятий, которые продолжаются в Украине.



Ранее Верховная Рада Украины приняла закон № 9342, который сужает круг лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Изменения в основном коснутся мужчин и сыновей людей с инвалидностью первой и второй группы.

Позже закон подписал президент Владимир Зеленский.