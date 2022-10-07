Организовывал поездки в Краснодар. Депутата из Купянска подозревают в коллаборационизме — прокуратура 7 октября, 17:43 Депутата подозревают в коллаборационизме (Фото:www.facebook.com/prokuraturakharkiv)

Депутат райсовета из Купянска подозревается в коллаборационизме, по данным следствия, он организовывал поездки в российский Краснодар, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что депутат из Купянска от одной из политических партий, являющийся предпринимателем в сфере предоставления пассажирских перевозок, во время оккупации города наладил схему сотрудничества с представителями государства-агрессора.

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В прокуратуре заявили, что, имея 69 автобусов, он осуществлял свою деятельность на оккупированной территории с разрешения «новой власти» — так называемой «военно-гражданской администрации».

«Мужчина организовал систематические перевозки между оккупированными территориями. Но российские кураторы дали ему согласие и на новый маршрут: из Купянского района в г. Краснодар РФ», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении депутата Купянского районного совета по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по оперативному сопровождению Управления СБУ в Харьковской области.