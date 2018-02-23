"Щупать меня прекратите". Депутата Киевсовета грубо заблокировали на входе в зал спортивные парни

Депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Наталья Манойленко стала жертвой грубого вмешательства "вежливых людей", силой не пускавших ее на заседание.
Манойленко вошла в зал во время доклада главы Печерской РГА Сергея Мартынчука. В биографии Манойленко указано, что она занимается вопросами Печерского района Киева.
В это время на входе ее встретили некие парни и силой не пускали ее в зал заседаний.
В какой-то момент, женщина попросила прекратить излишне откровенно ее трогать.
"Щупать меня прекратите", - слышно просьбу Манойленко на видео, которое опубликовала народный депутат Ольга Червакова.
Вскоре ей все же удалось попасть в зал. Для этого ей пришлось пройти на коленях вдоль столов, поскольку к проходу она не смогла добраться.
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