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Депутата Киевского облсовета задержали во время получения взятки в $5000

Сегодня, 20:40
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Депутата Киевского облсовета задержали во время получения взятки в $5000 - фото

ГБР

Чиновника задержали с поличным

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере $5000.

Как сообщили в пресс-службе бюро, депутат за $5000 обещал частному предпринимателю повлиять на решение правоохранителей относительно невмешательства в его бизнес по заготовке деревообрабатывающей продукции.

Чиновника задержали непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Прокурор Киевской области Максим Киричук уточнил, что депутат планировал повлиять на начальника следственного отдела ГУ Нацполиции одного из районов с целью возвращения грузового автомобиля, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Фото: ГБР

Теги:   Киевская область Взятка ДБР

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