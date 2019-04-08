Депутата Киевского облсовета задержали во время получения взятки в $5000 Сегодня, 20:40 314 Цей матеріал також доступний українською ГБР Чиновника задержали с поличным ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере $5000.

Как сообщили в пресс-службе бюро, депутат за $5000 обещал частному предпринимателю повлиять на решение правоохранителей относительно невмешательства в его бизнес по заготовке деревообрабатывающей продукции.

Чиновника задержали непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Прокурор Киевской области Максим Киричук уточнил, что депутат планировал повлиять на начальника следственного отдела ГУ Нацполиции одного из районов с целью возвращения грузового автомобиля, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

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