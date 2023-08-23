В бою на Донбассе погиб депутат Киевского горсовета от Евросолидарности

23 августа, 10:31
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Сергей Ильницкий (Фото:eurosolidarity.org)

Сергей Ильницкий (Фото:eurosolidarity.org)

В бою на Донбассе погиб депутат Киевского городского совета от Европейской солидарности Сергей Ильницкий (Сокол).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в среду, 23 августа.

«Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой», — сообщил экс-президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко.

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Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, командир отряда Юг УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной Сокол) стал депутатом Киевсовета от Евросолидарности в апреле 2023 года.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий был на фронте. Ветеран ВСУ, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена За заслуги.

Прощание с Сергеем Ильницким состоится в Киеве.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   партия Европейская Солидарность Война России против Украины

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