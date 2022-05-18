«Был под наркотиками»: в Кропивницком депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями — ГБР

18 мая, 15:36
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Задержанный был вооружен и мог сотрудничать с оккупантами (Фото:ГБР)

Задержанный был вооружен и мог сотрудничать с оккупантами (Фото:ГБР)

В Кропивницком задержали депутата от ОПЗЖ, который устроил драку с сотрудниками правоохранительных органов.

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Об этом среду, 18 мая, сообщили в Госбюро расследований.

Инцидент произошел, когда правоохранители решили проверить члена прокремлевской партии на предмет сотрудничества с российскими оккупантами.

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«Депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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Кроме того, проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Коллаборант Депутат Кропивницкий Драка Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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