«Был под наркотиками»: в Кропивницком депутат от ОПЗЖ устроил драку с правоохранителями — ГБР
Задержанный был вооружен и мог сотрудничать с оккупантами (Фото:ГБР)
В Кропивницком задержали депутата от ОПЗЖ, который устроил драку с сотрудниками правоохранительных органов.
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Об этом среду, 18 мая, сообщили в Госбюро расследований.
Инцидент произошел, когда правоохранители решили проверить члена прокремлевской партии на предмет сотрудничества с российскими оккупантами.
«Депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
Кроме того, проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.
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