06 ноября 2018, вторник

Депутат от БПП уволил помощника, которого активисты назвали посредником в убийстве Гандзюк

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сам Паламарчук заявил, что не разделяет обвинения в адрес своего помощника

Сам Паламарчук заявил, что не разделяет обвинения в адрес своего помощника

Народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк.

В комментарии Радио НВ депутат заявил, что уволил Павловского, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.

По мнению Паламарчука, это позволит избежать давления на следствие.

"Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - добавил он.

Ранее в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский возможно является посредником в убийстве  херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, в статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове