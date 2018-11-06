Депутат от БПП уволил помощника, которого активисты назвали посредником в убийстве Гандзюк

Народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк.
В комментарии Радио НВ депутат заявил, что уволил Павловского, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.
По мнению Паламарчука, это позволит избежать давления на следствие.
"Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - добавил он.
Ранее в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский возможно является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.
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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, в статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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