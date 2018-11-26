Депутат Житомирского облсовета насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - СМИ

Депутат Житомирского областного совета от фракции ВО Батькивщина Дмитрий Кропачев насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и в облсовете.

По данным источников, смертельное ДТП произошло около 19.30 24 ноября в селе Тетеревка Житомирского района.

Местная полиция сообщала, что 38-летний водитель внедорожника Toyota Highlander, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, погибшая шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги. В полиции не уточнили личность водителя.

"За рулем Toyota был Дмитрий Кропачев. Экспертиза показала, что он был трезв", - сообщили источники Житомир.info.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Полицейские задержали водителя и отобрали образцы крови для установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.