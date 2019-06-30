Депутат Молоток отрицает причастность к нападению на бывшего мэра Конотопа
Народный депутат Воли народа Игорь Молоток отрицает, что причастен к нападению на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина.
Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, передает Укринформ.
В свою очередь Семенихин утверждает, что именно Молоток напрямую связан с нападением на него, ведь он также баллотируется в том же округе.
«Возможно, таким образом меня хотели „выбить“ из выборов в народные депутаты, но это им не удастся», — заявил Семенихин.
Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.