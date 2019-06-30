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Депутат Молоток отрицает причастность к нападению на бывшего мэра Конотопа

Вчера, 17:52
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Ольга Сердюк / Facebook

Артем Семенихин находится в больнице

Народный депутат Воли народа Игорь Молоток отрицает, что причастен к нападению на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина.

Он также заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, передает Укринформ.

В свою очередь Семенихин утверждает, что именно Молоток напрямую связан с нападением на него, ведь он также баллотируется в том же округе.

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«Возможно, таким образом меня хотели „выбить“ из выборов в народные депутаты, но это им не удастся», — заявил Семенихин.

Напомним, что в Сумской области неизвестные избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, который баллотируется в Верховную Раду по 160 одномандатному избирательному округу.

Теги:   Сумская область Конотоп

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