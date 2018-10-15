Депутат Киевсовета получил огнестрельное ранение из собственного наградного оружия: сейчас он в реанимации

Председатель Киевской городской организации ВО Свобода, депутат Киевского горсовета Петр Кузык получил огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВО Свобода Христя Равлюк в Facebook.
"12 октября 2018 года председатель Киевской городской организации ВО Свобода, депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию", - написала пресс-секретарь.
Сейчас Кузык находится в стабильном состоянии.
Как сообщается, пострадавший является участником боевых действий на Донбассе, где воевал в отдельном добровольческом батальоне Карпатська Січ.
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