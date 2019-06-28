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Депутат Донецкого облсовета поставлял оборудования на шахты «ДНР»

Вчера, 09:21
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НВ

Служба безопасности Украины заявила, что группа лиц, в том числе депутат Донецкого облсовета, поставляли промышленное оборудование для угольных шахт на оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«В течение 2018−2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации „ДНР“», — сообщает СБУ.

В общем им удалось переправить боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен, которые направлялись на финансирование учреждений «ДНР».

Прокуратура Донецкой области объявила о подозрении депутату Донецкого областного совета по ч.2 ст. 258−5 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Теги:   СБУ Донецкая область

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