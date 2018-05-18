Депортация и возвращение на родину одной крымскотатарской семьи: история очевидца

Монумент в память о депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года в Судаке

18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, НВ публикует историю очевидца событий - крымского татарина Энвера Абибуллаева, который был депортирован вместе с семьей и дважды возвращался на родину

Положение семьи до депортации

Энвер Абибуллаев родился 15 марта 1939 года в деревне Ай-Серез (в 1945 году была переименована в Междуречье - ред.) Судакского района Крымской АССР.

На момент выселения в семье Энвера Абибуллаева, кроме него самого, было семь человек: дед Осман Аджибекир 1862 года рождения, мать Аджер Абибуллаева 1910 года рождения, две сестры (старшая Рехане и младшая Айше) и трое старших братьев (Ахмет, Мустафа и Сервер).

Семья жила в собственном доме, у нее были виноградники, фруктовые деревья, корова, около десяти овец и коз, 10-15 кур.

Незадолго до высылки отца Энвера Абибуллаева мобилизировали в трудовую армию вместе с остальными мужчинами деревни якобы для восстановления причиненных войной разрушений. Однако позже семья узнала, что их заставляли работать на угольных шахтах вместе с военнопленными.

Энвер Абибуллаев также рассказал, что его дядя по матери, который работал директором школы в соседней с Ай-Сейрезом деревне Ворон, был мобилизирован в Красную Армию.

" Взять самые необходимые вещи и быстро собраться "

18 мая 1944 года, рано утром, когда было еще темно, в дом ворвались двое военных офицеров. Вместе с ними была родственница семьи Абибуллаевых, которая знала русский язык. Она перевела, что семью вместе со всеми остальными крымскими татарами выселяют.

"Они предупредили: "Взять самые необходимые вещи и быстро собраться". Мы все, пятеро детей, спали под общим одеялом, мать – отдельно с младшей сестренкой. О выселении было объявлено устно, никакого официального документа не читали", - рассказал очевидец.

Энвер Абибуллаев также рассказал, что им не сообщили о том, что в постановлении о выселении крымских татар им разрешалось взять свои личные вещи, одежду, бытовой инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 кг на семью.

У сельского кладбища стояли американские грузовики-"студебеккеры", на каждый из которых посадили по восемь-девять семей и повезли на Феодосийскую железнодорожную станцию. До станции с семьями крымских татар ехал солдат с автоматом.

На железнодорожной станции депортируемых посадили в переделанные вагоны для перевозки скотины - для большей вместимости в вагонах сделали нары из свежих досок.

15 дней пути: трупы людей выносили на стоянках

В вагоне семья расположилась на полке у окошка.

"Мать на ходу эшелона через это окошечко на руках полностью высовывала наружу сестренку по нужде. Впоследствии, до самой смерти, сестренка при воспоминании об этом вздрагивала от страха", - рассказал Энвер Абибуллаев.

Чтобы взрослые могли ходить в туалет, в центре вагона сделали ограждение из мешковины. Поскольку в вагоне было очень много людей, некоторые женщины стеснялись туда ходить и ходили на стоянках под эшелоны.

Кадры депортации крымских татар / Фото cidct.org.ua, коллаж НВ

В вагонах не было никаких условий для приготовления еды. Тесто женщины готовили на стоянках и пытались испечь на сковороде, второпях сделав из камней очаг. При этом сколько времени будет стоять поезд, не объявляли - в любой момент сопровождавшие его солдаты могли скомандовать возвращаться в вагоны, и женщинам приходилось бежать, схватив горячую сковороду с недопеченным тестом, и допекать его уже на следующей стоянке.

В целом, никакой организации питания для депортируемых крымских татар предусмотрено не было, отсутствовало также санитарное и медицинское обслуживание.

"По пути следования, конечно, были заболевания людей, были и смерти. Трупы людей на стоянках выносили и оставляли без захоронения", - вспоминает очевидец.

В целом, путь длился 15 дней - 3 июня семья Абибуллаевых вместе с другими крымскими татарами прибыла на станцию Асака города Ленинск (с 1991 года городу вернули название Асака) Андижанской области Узбекистана.

Оклеветали людоедами

Энвер Абибуллаев рассказывает, что после прибытия на станцию крымским татарам пришлось три дня прожить под навесом, хотя еще до приезда их распределили по районам и колхозам.

"Оказывается, московский суперфашизм, выселяя, оклеветал нас людоедами, поэтому никто не захотел приехать за нами, никто не хотел быть "съеденным"", - вспоминает он.

В конце концов за ними отважился приехать 70-летний кузнец. Он решился подойти к насильственно переселенным татарам, только увидев, что они совершают намаз, и поняв, что они его единоверцы.

После этого он подошел к самому старшему в группе татар - деду Энвера Абибуллаева, и они договорились. Людей везли к месту назначения ночью.

Шесть переселений, голод и работа на хлопковых полях без зарплаты

Местом назначения оказалось управление колхоза Кызыл Карван (Красный Караван), где крымских татар оставили на ночлег.

Утром их расселили. Семью Абибуллаевых из восьми человек поселили в одну комнату дома местного учителя.

Энвер Абибуллаев вспоминает, что этот учитель и председатель колхоза, киргиз по национальности, были добрыми людьми.

Председатель колхоза предупредил семью о том, что будет голод, однако вскоре после этого его "убрали навсегда", а новый председатель стал заставлять людей работать бесплатно.

Кроме того, семью переселили в другой дом - без окон и двери.

"Наступала зима, было холодно и голодно. Со стороны государства никакой помощи не было. Насчет пайков были только слухи. Мы, дети, лежали на рисовой соломе, накрывшись самотканым ковром", - рассказывает Энвер Абибуллаев.

Из-за таких условий жизни смертность переселенцев участилась. Среди других в январе 1945 года умер и дед Энвера Абибуллаева Осман Аджибекир.

Абибуллаев также вспоминал, что с июня 1944 года по май 1946 года их семью переселяли шесть раз.

По его словам, пик смертности от голода, наступил летом 1945 года, когда его семья вместе с несколькими другими жили в свободных помещениях колхозной кузницы.

"Я лежал на веранде, согреваемый солнцем. В это время солнце светило ослепительно, но мне казалось, что вокруг стоит полутьма и по всему телу ползают муравьи – видимо это был предсмертный симптом. Но мне суждено было жить, и я выжил, конечно, благодаря усердной борьбе матери за нашу жизнь", - рассказал он.

Причем в эти же дни в соседнем помещении за одну ночь умерли от голода двое братьев - Сейтмемет, которому было семь лет, и Зекерья, которому было пять лет.

Энвер Абибуллаев также рассказал, что государство никак не помогало переселенным татарам обустроиться на новом месте. Некоторым семьям удалось получить ссуду в 5000 рублей с рассрочкой до семи лет, но они вынуждены были вернуть ее в десятикратном размере из-за того, что в 1947 году провели денежную реформу, в ходе которой рубли старого выпуска обменяли на новые в соотношении 10 к одному.

Кроме того, мать Энвера Абибуллаева, а также старшая сестра и двое старших братьев все время проживания в колхозе с 1944 года до ноября 1946 года работали на хлопковых полях, но зарплату не получали.

Возвращение отца и нефтепромысел Палванташ

Отец Энвера Абибуллаева вернулся к семье с принудительных работ на угольной шахте в Туле в декабре 1946 года. Он устроился на работу на нефтепромысле Палванташ землекопом вышкомонтажной бригады с зарплатой 700 рублей в месяц по курсу 1947 года (что соответствовало 70 рублям по курсу 1961 года).

Хотя нефтепромыслу нужно было много рабочей силы, стариков и молодых людей, не достигших рабочего возраста, туда не брали. Абибуллаев вспоминает, что, чтобы прокормиться, двое-трое стариков, объединялись, делали кирпичи из глины и строили времянки для рабочих, которые недавно прибыли.

Такое помещение, площадью 3 на 4 метра, крытое камышом и глиной, купил отец Абибуллаева и переселили туда семью.

В те времена продукты питания распределялись по карточкам, а карточки на детей давали только если были их метрики. Детям семьи Абибуллаевых пришлось получить новые документы, в которых их возраст был указан неправильно, так как их старые метрики остались в Крыму.

"В больнице нам измерили рост и на весах определили массу. По этим двум данным устанавливали возраст – я оказался рожденным в 1942 году", - вспоминает Энвер Абибуллаев.

В целом, 95% рабочих нефтепромысла составляли крымские татары.

В 1949 году Энвер пошел в школу с учебой исключительно на русском языке. Закончив ее через 10 лет, он не стал поступать в ВУЗ из-за сложных материальных условий, но в 1960 году поступил в Ташкентское училище связи № 4 по специальности "киномеханик". После училища он работал киномехаником и на полставки заведующим клубом.

Письма в ЦК КПСС

Энвер Абибуллаев рассказал, что крымские татары долго верили, что их депортация была ошибкой, и писали письма с просьбой решить этот вопрос в ЦК КПСС.

Сначала эти письма пытались отправить по почте, но их не пересылали по указанию властей. Позже крымские татары собирали деньги на дорогу и отправляли в Москву с такими письмами представителей от каждой области.

"В 1971 году индивидуальные письма граждан Андижанской области доставлять в ЦК КПСС пришлось мне", - вспоминает Энвер Абибуллаев.

Однако многочисленные обращения так и не были удовлетворены. После этого люди решили возвращаться на родину своими силами.

Первая попытка вернуться в Крым в конце 1970-х

Энвер Абибуллаев рассказал, что его семья впервые попыталась вернуться в Крым в октябре 1977 года. Дом в селе Бахчи-Эли удалось найти только через год - в 1978 году. Однако сразу после этого семья столкнулась с противодействием властей.

"Как только мы поселились в этом доме, каждую неделю нас стала посещать милиция и, угрожая, требовать, чтобы мы его освободили. Купленные нами дома не оформляли и в них не прописывали", - рассказал Абибуллаев.

Весной 1979 года делегация из 300 крымских татар отправилась в Москву, чтобы добиваться прописки и оформления домов, но требования этой делегации проигнорировали. Тогда в знак протеста представители крымских татар объявили голодовку на 1,5 суток. В конце голодовки их арестовали и развезли по всем милицейским отделениям в Москве, а на следующий день посадили в специально приготовленные вагоны и отправили в сопровождении милиции в Узбекистан.

Вернуться к семье Энверу Абибуллаеву удалось только через месяц.

"В это время колхоз уже засеял наш придворный участок овсом, отключил электричество, в общем, власти старались создать невыносимые условия. Часто посещала милиция и угрожала, чтобы мы покинули Крым", - рассказал он.

В июле к ним в дом пришел начальник областной милиции с представителем белгородской милиции и стал угрожать "выкинуть из дома" семью.

После этого Энвер Абибуллаев отправился искать жилье поближе к Крыму и купил дом в станице Вышестеблиевская Темрюкского района Краснодарского края. Однако уже во время переезда в Темрюк пришло указание не прописывать в районе крымских татар.

В итоге к зиме 1979 года семья переехала в станицу Солдатская Прохладненского района Кабардино-Балкарской автономной республики, а в марте 1980 года вернулась в Узбекистан.

Строительство дома в Узбекистане и второе возвращение в Крым

В Узбекистане семья решила построить себе жилье во дворе дома отца, но сделать это удалось только через восемь лет. И почти сразу после постройки дома его решили продать, чтобы снова вернуться в Крым.

"С трудом продали дом за 140000 руб. – это был период гиперинфляции. Когда, мы уже вторично вернулись в Крым, за эти деньги можно было купить только холодильник Саратов", - рассказал Энвер Абибуллаев.

При этом заплатить за выезд из Узбекистана пришлось по завышенным ценам.

"В настоящее время мы с семьей проживаем в приобретенном с трудом старом аварийном татарском домике, отнятом в 1944 году советским правительством у наших соотечественников", - подвел итог многолетним попыткам вернуться на родину Абибуллаев.

По материалам: Крым.Реалии совместно со Специальной комиссией Курултая по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий, воспоминания датированы 17 октября 2009 года

НВ