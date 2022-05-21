Под видом эвакуации. Советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты проводят депортацию жителей города в РФ — видео

21 мая, 08:56
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Оккупанты блокируют любые попытки людей отказаться от эвакуации (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Оккупанты блокируют любые попытки людей отказаться от эвакуации (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как оккупанты под видом эвакуации депортируют жителей города в Россию.

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Он опубликовал соответствующее видео, на котором люди стоят возле автобусов.

«Мариуполь. Впервые мы можем увидеть, как происходит депортация. Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что российские военные и «официальные волонтеры» блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Мариуполь депортация Война России против Украины

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