В Украину удалось вернуть женщину с младенцем, которых оккупанты депортировали в Россию — Лубинец 4 июля, 20:46 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

В Харьковскую область удалось вернуть женщину с маленьким сыном, которых россияне более года назад депортировали в Воронежскую область России.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«В мае к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека обратилась семья, которую незаконно депортировали в Россию. Просили помочь вернуть их в Украину», — сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Отмечается, что до начала полномасштабной войны семья проживала в Липцах Харьковской области, куда российские оккупанты зашли в первый же день вторжения, 24 февраля.

«16 марта прошлого года оккупационные власти в принудительном порядке, грубо нарушив все права человека и гражданина, вывезли семью в Воронежскую область», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба омбудсмена

Для того, чтобы семья могла получить удостоверение для возвращения в Украину, Офис омбудсмена оперативно связался с миграционной службой, а сопровождение на территорию РФ было обеспечено совместно с организацией, занимающейся вопросами возвращения депортированных лиц.

Лубинец почеркнул, что страна-террорист не хотела пропускать на границе семью, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Женщину с ребенком удалось вернуть в Украину 18 июня. Сейчас они находятся в Харькове.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.