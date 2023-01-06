Промывают мозги. Россияне под предлогом «праздников» вывезли более 400 детей из Горловки — Центр нацсопротивления 6 января, 15:58 Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты вывезли 414 детей из временно оккупированной Горловки Донецкой области. Их отправили в Ростовскую область России под предлогом проведения «праздничных мероприятий», сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, во время таких "мероприятий"в РФ детей подвергают пропаганде. Главной целью является "игра на контрасте" ведь детям демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь в России в противоположность войне, таким образом запечатлевая в их памяти российское «превосходство» над Украиной.

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В ведомстве также рассказали, что россияне привлекают к вывозу детей медперсонал, который фактически курирует это преступление.

28 декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч детей. Глава Минобороны отметил, что таким образом Россия нарушает международное право.

