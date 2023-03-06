Вакарчук рассказал, как врачи в Херсоне спасали детей от депортации в Россию 6 марта, 17:32 Дети играют возле мешков с песком, которые блокируют вход в церковь в Херсоне, 22 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в совместном интервью с французским философом и режиссером Бернаром Анри-Леви рассказал NV, как врачи в оккупированном Херсоне спасали от депортации в Россию украинских детей.

Как отметил Вакарчук в интервью NV, эту историю ему рассказали в детском госпитале.

«Я спросил у врачей, как им жилось под оккупацией, и ответ поразил в самое сердце. Как вы знаете, тогда россияне забирали многих детей у родителей и вывозили их в РФ, чтобы воспитать в "русском мире". Так вот, в отделении госпиталя было много некритически больных детей, за которыми приходили каждый день, но врачи делали вид, что дети в тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Таким образом они спасли десятки маленьких украинцев, и считаю, что это суперистория», — рассказал он.

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27 января 2023 года СМИ сообщили, что российские оккупанты вывезли по меньшей мере 14 детей-сирот из Херсона в детский дом Елочка во временно оккупированном Симферополе.

В 2020 году в детдоме разразился скандал из-за ненадлежащего ухода за детьми. Несколько приемных семей рассказали, что забирали детей с крайней степенью истощения, так как малышей не кормили. Заведение называли детским концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с Освенцимом. В частности, дети боялись горшка, купания, имели проблемы с мышцами и т.д.

После огласки ситуации псевдовласти Крыма провела проверку в заведении, но начали «следствие» со второго раза, и оно продолжается до сих пор.

По данным Офиса генпрокурора, оккупанты принудительно депортировали в РФ более 16 тысяч украинских детей.