Семью разделила линия фронта. В Украину вернули подростка Давида, который из-за агрессии РФ оказался в Москве 7 сентября, 23:20 Ирина Верещук встречает Давида (Фото:Ирина Верещук/Телеграм)

В четверг, 7 сентября, на подконтрольную территорию Украины вернули мальчика Давида, который из-за российской агрессии сначала был в Донецке, а затем в Москве.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Министр отметила, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Давиду было 11 лет. Он жил с прабабушкой в селе Старомлиновка Донецкой области. В то же время его мать, Лилия, с тремя младшими братьями и сестрами жила во Львовской области.



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После оккупации Старомлиновки Давид оказался на временно оккупированной территории, а его семью разделила линия фронта.



«Лилия не сложила руки и обратилась на горячую линию Минреинтеграции. Началась многомесячная кропотливая работа… Сегодня мальчик в Киеве. Обнял свою маму. Это большое счастье», — отметила Верещук.

Председатель Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова рассказала Украинской правде, что многодетная семья мальчика переехала из Донецкой области во Львовскую пять лет назад. Отец детей служит в Силах обороны Украины.

До полномасштабного вторжения Давид выехал на подконтрольную Украине часть Донецкой области в гости к прабабушке и после 22 февраля 2022 года попал в оккупацию.



Затем Давида отвезли в Донецк к дяде, который позже вывез мальчика в российскую Москву. Мать не могла вернуть сына из-за того, что ее муж — военный. В то же время дядя не отдал ребенка, угрожал устроить парня в детский дом.



Касьянова отметила, что совместными усилиями ребенка удалось вернуть в Украину.

26 августа исполнительный директор БО Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что Украине удалось вернуть еще 11 детей, которых ранее депортировали в Россию или временно оккупированные территории.