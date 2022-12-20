Жил в приемной семье. В Украину вернули подростка, которого оккупанты депортировали в РФ 20 декабря, 08:58 16-летний подросток до начала полномасштабной войны жил возле Мариуполя, оккупанты вывезли его в РФ (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

19 декабря в Украину вернули 16-летнего подростка Сергея, которого российские оккупанты незаконно депортировали в РФ после начала полномасштабного вторжения.

Как рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Facebook, почти восемь месяцев он провел на территории РФ, где жил в приемной семье.

До начала полномасштабной войны Сергей жил возле Мариуполя, незадолго потерял родителей. У него осталась сестра.

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После захвата войсками РФ родного населенного пункта его и многих других детей вывезли в оккупированный Донецк, а затем в Россию.

Лубинец уточнил, что в приемной российской семье отношение не было жестоким, но подросток хотев вернуться в Украину.

Он отправил сообщение об этом в одном из чат-ботов и получил ответ, что ему в этом помогут.

«Вчера его встретили на границе с Украиной, и он счастлив, что, наконец, дома. На вопрос, что почувствовал, когда пересек границу с Украиной, Сергей с искренней усмешкой ответил, что был очень рад», — добавил омбудсмен.

Ребенок получит психологическую помощь и официального опекуна в лице сестры, при необходимости — медицинскую помощь. Он также возобновит обучение.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.

По состоянию на середину ноября удалось вернуть более 100 украинских детей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала такие методы еще во время войны в Чечне.