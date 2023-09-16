Оккупанты на Херсонщине вывезут в Россию еще 20 украинских детей

16 сентября, 04:58
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Дети (Фото:REUTERS/Агустин Маркарян)

Дети (Фото:REUTERS/Агустин Маркарян)

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационные власти собираются вывезти 20 украинских детей в Россию под видом поездки на «оздоровление». Об этом оккупационная администрация Херсонщины сообщила в своем Telegram-канале в четверг, 14 сентября.

В сообщении говорится, что детей повезут в Приморский край — в детский лагерь, который находится в 35 км от Владивостока на берегу Японского моря.

«В рамках договоренностей в ближайшее время в лагерь на отдых и оздоровление должны отправиться около 20 детей», — пишут оккупанты.

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Продолжительность «отдыха» или сроки возвращения они не называют.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

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По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.

Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Херсонская область Геноцид Дети депортация Война России против Украины

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